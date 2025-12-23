Begin typing your search above and press return to search.
    സജീവമായി ക്രിസ്മസ് വിപണി

    സജീവമായി ക്രിസ്മസ് വിപണി
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ ക്രി​സ്മ​സ് വി​പ​ണി

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​റ്റ് ന​ക്ഷ​ത്ര വി​പ​ണി​യും തൊ​പ്പി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​വ​രെ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പേ​പ്പ​ർ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫൈ​ബ​ർ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്കും മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ വി​വി​ധ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ​ൽ​ബു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. വ​ലു​പ്പ​വും നി​ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ല.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രി​സ്മ​സ് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യും​തോ​റും രൂ​പ​യും ഭാ​വ​വും മാ​റി​യാ​ണ് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക്രി​സ്മ​സ് തൊ​പ്പി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ക്രി​സ്മ​സ് കേ​ക്കി​നാ​യി ബേ​ക്ക​റി ക​ട​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി. ലെ​ഡ്കി തൊ​പ്പി​യും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി തൊ​പ്പി​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ക്രി​സ്മ​സി​ലെ താ​രം. മു​ടി മെ​ഡ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ല​ഡ്കി തൊ​പ്പി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഉ​ണ്ണി​മി​ശി​ഹാ ഫൊ​റോ​ന ഇ​ട​വ​ക​യും കെ.​സി.​വൈ.​എം മേ​ഖ​ല ഘ​ട​ക​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്​​മ​സ് ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ടൗ​ൺ​ഹാ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ ആരംഭിച്ച ക​രോ​ൾ നോ​ർ​ത്ത് കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ചി​റ്റാ​രി​ക്കാ​ൽ അ​തി​രു​മാ​വ് പ​ള്ളി​വി​കാ​രി ഫാ. ​നി​ഖി​ൽ ആ​ട്ടോ​ക്കാ​ര​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഉ​ണ്ണി​മി​ശി​ഹ ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​ജോ​ർ​ജ് ക​ള​പ്പു​ര, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് അ​പ്പ​സ്തോ​ല രാ​ജ്ഞി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ പ​ള്ളി​വി​കാ​രി ഫാ. ​ജോ​സ് അ​വ​ന്നൂ​ർ, ഫാ. ​ജോ​ബി​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ഫാ. ​ജോ​യ​ൽ മു​ക​ളേ​ൽ, ഫാ. ​അ​മ​ൽ തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ഫൊ​റോ​ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​ക്ട​ർ കോ​ടി​മ​റ്റം, രാ​ജ് സെ​ബാ​ൻ വ​ട​ക്കേ​മ​റ്റം, ഷാ​ജി കു​മ്പ​ള​ന്താ​നം, സി.​എ. പീ​റ്റ​ർ, സാ​ജു വെ​ള്ളേ​പ്പ​ള്ളി, സി​ബി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

