Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    30 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 9:27 AM IST

    ഒടയംചാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും

    ഒടയംചാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും
    ഒ​ട​യം​ചാ​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ്

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഒ​ട​യം​ചാ​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. 43 മു​റി​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്‌​സാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക. ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കം ​ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ലം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സും മ​റ്റ് അ​നു​മ​തി​ക​ൾ കി​ട്ടാ​ൻ വൈ​കി​യ​തും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കാ​യി ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് 3000 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി വി​സ്‌​തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള മൂ​ന്നു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 1.5 കോ​ടി സി.​എ​ഫ്.​സി ഫ​ണ്ടും 24 ല​ക്ഷം ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി വെ​ച്ചും ബാ​ക്കി തു​ക കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ റൂ​റ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്‌​പ എ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    ആ​കെ എ​ട്ടു കോ​ടി 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ണ്ടു നി​ല​ക​ളു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് കെ​ട്ടി​ടം ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

