cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഐ.​ടി​ ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത് യു​വ​തി​യു​ടെ 30ല​ക്ഷ​വും 97പ​വ​നി​ലേ​റെ സ്വ​ര്‍ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. തി​രി​കെ ചോ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ചെ​ന്ന പി​താ​വി​ന് നേ​രെ അ​ക്ര​മ​ണം. അ​തി​ഞ്ഞാ​ൽ കോ​യാ പ​ള്ളി​യി​ലെ എ.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കാ​ണ് (68) മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്.

കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​ത്തി​ല്‍ അ​സൈ​നാ​രി​നെ​തി​രെ ബേ​ക്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഐ.​ടി പ്രൊ​ജ​ക്ടി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ല്‍ ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ മ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും യു​വ​ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ചെ​രു​മ്പ​യി​ലെ അ​ബു​താ​ഹി​റും ഭാ​ര്യ താ​ഹി​റ​യു​മാ​ണ് സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. എ​ന്നാ​ല്‍ ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​മോ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പ​ണ​മോ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ യു​വ​തി​യു​ടെ പി​താ​വ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും തി​രി​ച്ചു​ന​ല്‍കാ​ന്‍ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല താ​ഹി​റ​യു​ടെ ചെ​രു​മ്പ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍ പോ​കു​ക​യും സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. താ​ഹി​റ​യു​ടെ പി​താ​വ് ക​ണ്ട​ത്തി​ല്‍ അ​സൈ​നാ​ര്‍ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യെ അ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. Show Full Article

cheating case-gold-fraud-woman- father who went to ask was attacked