കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 Jan 2026 9:52 AM IST
Updated Ondate_range 1 Jan 2026 9:52 AM IST
കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Cars collide; drunk driver in custody
Listen to this Article
കാഞ്ഞങ്ങാട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് -പാണത്തൂർ സംസ്ഥാനപാതയിൽ മൂന്നു കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. മദ്യലഹരിയിൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാർ ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ട് 4.45ഓടെ ചുള്ളിക്കര പടിമരുതിലാണ് അപകടം.
ഒടയം ചാൽഭാഗത്തുനിന്ന് ഓടിച്ചുവന്ന മാരുതി കാർ പടിമരുത് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇന്നോവ കാറിൽ ഇടിച്ചശേഷം ചുള്ളിക്കര ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന മാരുതി എക്കോ കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ രാജപുരം പൊലീസ്, മദ്യലഹരിയിൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഡ്രൈവറെയും കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പനത്തടി സ്വദേശി ജിബിൻ ഡൊമിനിക്കാണ് (21) കസ്റ്റഡിയിലായത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story