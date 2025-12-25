Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 11:25 AM IST

    കാമ​റ ട്രാ​പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    കാമ​റ ട്രാ​പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    വാ​ഴ​ക്കോ​ട്ട് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ കാമ​റ ട്രാ​പ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: മ​ടി​ക്കൈ വാ​ഴ​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കാമ​റ ട്രാ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​രാ​ഹു​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കാ​രാ​ക്കോ​ട്ടും പു​ലി​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പു​ല​ർ​ച്ചെ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ലി സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്.

    ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ ഇ​തേ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് കൊ​ട​വ​ല​ത്ത് പു​ലി കു​ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:LeopardKasargod NewsWild animalCamera Trap
