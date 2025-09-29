Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    29 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 7:59 AM IST

    അമ്മയിറങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിയുമായി ഓട്ടോ ഓടി; നഗരത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി

    അ​ബ​ദ്ധം മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി​യ ഡ്രൈ​വ​ർ ഒ​ടു​വി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: അ​മ്മ​ക്കൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത കു​ട്ടി ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​പ​ര​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ക​യ​റി​യ​താ​ണ് അ​മ്മ​യും മ​ക​നും. ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം നോ​ർ​ത്ത് കോ​ട്ട​ച്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വീ​ടി​ന്റെ ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ൽ മാ​താ​വ് ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​മ്മ​യും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ഓ​ട്ടോ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ളാണ് പി​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ ഓ​ട്ടോ തി​രി​ച്ച് അ​മ്മ​യെ ഇ​റ​ക്കി​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മ്മ​യാ​വ​ട്ടെ മ​ക​നെ കാ​ണാ​തെ പ​രി​ഭ്ര​മി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി വി​വ​രം ട്രാ​ഫി​ക് എ​സ്.​ഐ മ​ധു​വി​നോ​ട് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ട​യാ​ളം പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മ​റ്റ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഓ​ട്ടോ​ഡ്രൈ​വ​റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മ്മ​യെ ഇ​റ​ക്കി​യ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​യു​മാ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന​മാ​യ​ത്.

