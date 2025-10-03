Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:01 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; 15 കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; 15 കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മാ​വു​ങ്കാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൊലീസ് 

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: മാ​വു​ങ്കാ​ലി​ലും ഇ​രി​യ​യി​ലും ചെ​ർ​ക്ക​ള​യി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​നേ​രെ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം. 15 കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    മാ​വു​ങ്കാ​ലി​ൽ 12 പേ​രും ചെ​ർ​ക്ക​ള​യി​ൽ മൂ​ന്നും ഇ​രി​യ​യി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​യ​ത്. ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ആ​ന​ന്ദാ​ശ്ര​മം സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച് ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം.

    ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ആ​ർ. ര​തീ​ഷ്, കെ. ​ഷി​ബി​ൻ, വി​നോ​ദ് ക​പ്പി​ത്താ​ൻ, കെ.​ആ​ർ. കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, ര​തീ​ഷ് ത​മ്പാ​ൻ, ദീ​പു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശ്രീ​ജി​ത് കോ​ടോ​ത്ത്, സു​ദീ​ഷ് പാ​ണ്ടൂ​ർ, പി. ​സു​ശാ​ന്ത്, എ. ​ജി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മാ​വു​ങ്കാ​ലി​ൽ നിന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ചെ​ർ​ക്ക​ള​യി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യാ​ണ് മു​ൻ​ക​രു​ത​ലാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​വാ​ദ്, അ​ൻ​സാ​രി കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന്, കെ. ​ശ്രീ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​വി​ഷ്ണു​വി​നെ ഇ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ക​ല്യോ​ട്ട് ഇ​ര​ട്ട കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​യാ​ണ് ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പോ​യ​ശേ​ഷം ഇവരെ വി​ട്ട​യ​ച്ചു. ഷി​ബി​ൻ ഉ​പ്പി​ലി​ക്കൈ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്കി​ടെ ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ മു​ഖ​ത്ത​ടി​ക്കുകയായിരുന്നവെന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആരോപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministerBlack Flag to CMCongress members arrested
    News Summary - Attempt to rise black flag the Chief Minister; 15 Congress workers arrested
    Similar News
    Next Story
    X