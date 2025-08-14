Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 12:02 PM IST

    ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം പതിവ്, ഇരകൾക്ക് മാരക പരിക്ക്

    റാ​ഗി​ങ് വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത്താ​ത്ത​ത് ആക്ര​മണം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു
    ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം പതിവ്, ഇരകൾക്ക് മാരക പരിക്ക്
    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ സീ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആക്രമണം പ​തി​വാ​യി. പൊ​ലീ​സ് മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ​യി​ലും കാ​സ​ർ​കോ​ടു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ അ​ടി​ക്ക​ടി ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ള​നാ​ട് ഹൈ​ദ്രോ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ൽ ഇ​തേ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കോ​ട്ടി​ക്കു​ള​ത്തെ എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​സി​ന്(16) മ​ർ​ദ്ദ​ന​മേ​റ്റു. എ​ട്ട് പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ത​ള​ങ്ക​ര ജി.​എം.​വി. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ണ​ങ്കൂ​രി​ലെ അ​ബ്ദു​ൾ ഷ​ഹീ​റി​നെ (15) ബ​സി​നു​ള്ളി​ലും ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ലും വ​ഴി​യി​ലും മ​ർ​ദി​ച്ച ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ൽ ‘ഷോ’ ​ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​നം. മ​ടി​ക്കൈ​യി​ലും ബ​ല്ല ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് സീ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ക്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ട് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ൾ റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ലും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന് ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. പെ​രി​യ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റു. ചീ​മേ​നി​യി​ലും ച​ന്തേ​ര​യി​ലും സ​മാ​ന കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, കു​മ്പ​ള, ആ​ദൂ​ർ, ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക, ബേ​ഡ​കം പൊ​ലീ​സി​ലും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രാ​തി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. മ​ർ​ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ര​ക​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും റാ​ഗി​ങ് വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക്ര​മം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

