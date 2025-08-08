Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 AM IST

    സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    Arrested suspect
    ഫാ​യി​സ്​

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 0.740 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ബേ​ക്ക​ൽ ഉ​സ്മാ​നി​യ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സി​നെ​യാ​ണ് (26) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഹ​ദ്ദാ​ദ് കാ​ട്ര​മൂ​ല​യി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​റ​മ്പി​ലെ അ​ര​മ​തി​ലി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് ദേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ പാ​ന്റ്സി​ന്റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റ് പു​റ​ത്തി​ടു​ക​യും ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ​യും ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ​യും സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ബേ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

