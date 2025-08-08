സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽtext_fields
കാഞ്ഞങ്ങാട്: സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 0.740 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിനുള്ളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ബേക്കൽ ഉസ്മാനിയയിലെ മുഹമ്മദ് ഫായിസിനെയാണ് (26) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഹദ്ദാദ് കാട്രമൂലയിലെ ഒഴിഞ്ഞപറമ്പിൽനിന്നുമാണ് യുവാവിനെ പിടികൂടിയത്. പറമ്പിലെ അരമതിലിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ പിടികൂടി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
പൊലീസ് ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ പാന്റ്സിന്റെ പോക്കറ്റിൽനിന്ന് സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് പുറത്തിടുകയും ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെയും ഡിവൈ.എസ്.പിയുടെയും സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും ബേക്കൽ പൊലീസും ചേർന്നാണ് എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
