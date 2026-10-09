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    ട്രെ​യി​നി​ൽ പ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    ട്രെ​യി​നി​ൽ പ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    ക​വ​ർ​ച്ച കേസിലെ പ്ര​തി​യു​മാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ട്രെ​യി​നി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ട്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ റെ​യി​ൽ​വെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28 ന് ​ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16345 നേ​ത്രാ​വ​തി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ഗോ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ 30,000 രൂ​പ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ 10,000 രൂ​പ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ക​വ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് പ​ന്നി​പ്പാ​റ മു​ട്ട​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ. ​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല​യാ​ണ് (63) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ. ​രാ​ജീ​വ​ൻ, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി.​എ​സ്. സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​സു​ശാ​ന്ത്, റെ​യി​ൽ​വേ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സ് സി.​പി.​ഡി.​എ​സ് സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​എം. ഷി​ജു, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി. ​ശ്രീ​കാ​ന്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സ് പോ​സ്റ്റി​ലെ ടി.​വി. രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് എ​ട്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - arrest on train theft case
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