    Kanhangad
    date_range 3 Oct 2025 10:51 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 10:51 AM IST

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന കേസിൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന കേസിൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    പിടിയിലായ അ​ശ്വി​ൻ

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ട്രെ​യി​നി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഐ​ഫോ​ണും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ആ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ത​ട​ത്ത​രി​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ശ്വി​നാ​ണ് (24) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ച്ചെ​ഗു​ഡ നി​ന്ന് മു​രു​ഡേ​ശ്വ​രം വ​രെ പോ​കു​ന്ന എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26നും 27​നും ഇ​ട​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യും സ്വ​ർ​ണ​വ​ള​യും ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക് വാ​ച്ച്, ഐ​ഫോ​ൺ, ചാ​ർ​ജ​ർ, ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് യു​വ​തി​യു​ടെ മോ​ഷ​ണം പോ​യ മാ​ല​യും വാ​ച്ചും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​ജി​കു​മാ​ർ പ്ര​തി​യെ തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി. പ്ര​തി തൃ​ശൂ​രി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ വ​ള​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    TAGS:accused arrestedtheft in trainJewelry theft
    News Summary - Accused arrested in jewelry theft case
