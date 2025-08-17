Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:00 AM IST

    10 വ​യ​സ്സുകാ​ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    10 വ​യ​സ്സുകാ​ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    സ​ഹീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ട് പ​ത്ത് വ​യ​സു​കാ​ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പു​ള്ളി​യാ​യ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ്ര​തി​യെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ബാ​ഗേ​പ​ള്ളി ജു​വ​ൽ​പാ​ളി​യ​യി​ലെ സ​ഹീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (48) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 13 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ട് പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നെ​ത്തി ആ​വി​ക്ക​ര ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സു​നി​ലെ​ന്ന കു​ട്ടി​യെ കൊ​ല​പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ അ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി പി​ന്നീ​ട് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി.

    ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പു​ള്ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കൊ​ല ന​ട​ന്ന​ദി​വ​സം കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പൂ ​വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. സു​ഖ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സു​നി​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി മു​റി​യി​ലെ​ത്തി 8500 രൂ​പ​യോ​ളം ക​വ​ർ​ന്ന ശേ​ഷം കു​ട്ടി​യെ കൊ​ല​പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ​ത്തി​ച്ച പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:Kerala PoliceAccuse ArrestedMurder Case
    News Summary - Accuse arrested in 10-year-old boy's murder case
