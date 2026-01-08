Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_rightവി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 11:00 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കൈ​പ്പ​ത്തി​യി​ൽ ആ​ണി തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി; ര​ക്ഷ​കരായി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കൈ​പ്പ​ത്തി​യി​ൽ ആ​ണി തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി; ര​ക്ഷ​കരായി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന
    cancel
    camera_alt

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ ത​റ​ച്ച ആ​ണി നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: സ്‌​കൂ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ കൈ​പ്പ​ത്തി​യി​ൽ പ​ല​ക​സ​ഹി​തം ആ​ണി തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റി. ഉ​ട​ന്‍ത​ന്നെ കു​ട്ടി​യെ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ണി​യും പ​ല​ക​യും നീ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടു​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ബ​ല്ലാ ഗ​വ. ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് (11) എന്ന വിദ്യാർഥിക്കാണ് അപകടം പറ്റിയത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പ​ല​ക നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. ആ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല​ക വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും ആ​ണി കൈ​യി​ൽ ത​റ​ച്ചു​ത​ന്നെ നി​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ ത​റ​ച്ച ആ​ണി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. സീ​നി​യ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ കെ.​വി. പ്ര​കാ​ശ​ന്‍, റെ​സ്‌​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ലി​നേ​ഷ്, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ അ​ജി​ത്, മി​ഥു​ന്‍മോ​ഹ​ന്‍, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ണി​യും പ​ല​ക​യും നീ​ക്കം​ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fireforcerescueKasargod
    News Summary - A wire pierced a student's hand; firefighters came to his rescue
    Similar News
    Next Story
    X