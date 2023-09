കാട്ടുപന്നിക്കൂട്ടം കോഴിഫാമിലെ 350ഓളം കോഴികളെ കടിച്ചുകൊന്നു

cancel camera_alt കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം കൊ​ന്ന കോ​ഴി​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം കോ​ഴി​ഫാ​മി​ലെ 350 ഓ​ളം കോ​ഴി​ക​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു. ഈ​സ്റ്റ് എ​ളേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ൻ​പ​ത്തി​യാ​റ്ത​ട്ട് ഉ​ദ​യ​പു​ര​ത്തെ പെ​ര​ക്കോ​ണി​ൽ ജോ​സി​െ​ന്റ കോ​ഴി​ക​ളെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. 350 ഓ​ളം കോ​ഴി​ക​ളെ കൊ​ന്ന​താ​യി ജോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. കോ​ഴി​ഫാ​മി​െ​ന്റ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഗ്രി​ൽ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്. ച​ത്തു കി​ട​ന്ന 350 കോ​ഴി​ക​ളെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ ഫാ​മി​ൽ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​ത്തെ ചൂ​ര​പ്പൊ​യ്ക​യി​ൽ മാ​ത്യു​വി​െ​ന്റ ക​പ്പ, ചേ​ന എ​ന്നി​വ​യും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ത്രി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യോ​ടെ നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കാ​നെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ള്ളൂ. കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും കോ​ഴി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ക​മ്മാ​ടം കാ​വി​ൽ​നി​ന്നും ച​ട്ട​മ​ല ഫോ​റ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

A herd of feral pigs has bitten and killed around 350 chickens in a chicken farm