cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ജ​പ്തി ചെ​യ്ത കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ മ​ഹീ​ന്ദ്ര സ്കോ​ർ​പ്പി​യോ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തും. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ആ​റ് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​നം ലേ​ല​ത്തി​ന് വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​​ഗ​ണി​ക്കു​ക. വാ​ഹ​നം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​ട​സ്സ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ജീ​പ്പ് ജ​പ്തി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്താ​യ ജീ​പ്പ് വേ​ണ്ടെ​ന്ന ഹ​ർ​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​മാ​യ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ ജീ​പ്പ് ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​ൻ ഹോ​സ് ദു​ർ​ഗ് സ​ബ് ജ​ഡ്ജ് എം.​സി. ബി​ജു ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ കാ​ട​ങ്കോ​ട്ടെ മ​ല്ല​ക്ക​ര ക​മ​ലാ​ക്ഷി​യാ​ണ് ഹ​ർ​ജി​ക്കാ​രി. 1995 ലാ​ണ് ക​മ​ലാ​ക്ഷി​യു​ടെ ഇ​ട​തു​ക​ണ്ണി​ന് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​ക​ണ്ണി​ൻെ​റ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ പി​ഴ​വാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ക​മ​ലാ​ക്ഷി സ​ബ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. 1999 ൽ ​ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ 2018 ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി. 2.30 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞും വ​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നു കാ​ണി​ച്ച് 2019ൽ ​ക​മ​ലാ​ക്ഷി വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ വാ​ൻ ആ​ണ് ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് സ​ബ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഈ​ടാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​പ്പീ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ഈ​ട് ന​ൽ​കി​യ ജീ​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ജ​പ്തി ചെ​യ്ത​ത്. പ​ലി​ശ​യ​ട​ക്കം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക എ​ട്ടു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ക​മ​ലാ​ക്ഷി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. പ​ഴ​യ ജീ​പ്പി​ന് 30,000 രൂ​പ​യും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ആ​റു​ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

A case where a housewife lost her eyesight during surgery- RDO Mahindra Scorpio in court on wednesday