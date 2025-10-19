Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightKanhangadchevron_rightരണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ...
    Kanhangad
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 1:21 PM IST

    രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കാണാതായത് ഏഴ് കുട്ടികളെ; ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പെ​ട്ടെ​ന്നു ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ കാണാതായത് ഏഴ് കുട്ടികളെ; ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പെ​ട്ടെ​ന്നു ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി
    cancel

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തിനിട​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത് ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളെ. ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി. കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ16 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ കാ​ണാ​താ​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​വു​ങ്കാ​ൽ മേ​ല​ടു​ക്ക​ത്തെ 16 കാ​ര​നെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 16കാ​ര​ൻ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​യ​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​യ​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​യ ക​ല്ലൂ​രാ​വി​യി​ലെ15 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.14​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.45ന് ​ക​ല്ലൂ​രാ​വി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​യ​ശേ​ഷം തി​രി​കെ വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന മാ​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​യോ​ട് ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ കു​ട്ടി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​പോ​യ നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കാ​ണാ​താ​യ​ത് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. ഒ​ടു​വി​ൽ രാ​ത്രി​വൈ​കി കു​ട്ടി​ക​ളെ നാ​ലു​പേ​രെ​യും ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തെ നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പോ​യ​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത്​ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 13, 14 വ​യ​സ് പ്രാ​യ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ന്തേ​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    മാ​ങ്ങാ​ടു​നി​ന്ന്​ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​യ14 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 14ന് ​രാ​വി​ലെ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ത്രി​യാ​യി​ട്ടും വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കു​ട്ടി​യെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ പൊ​ലീ​സും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും എ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന് കു​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വി​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Missing Casekanhagad
    News Summary - 7 missing children from kasargode found
    Similar News
    Next Story
    X