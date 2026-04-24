    Kanhangad
    Posted On
    date_range 24 April 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 12:15 PM IST

    15കാ​ര​ന് മ​ർ​ദ​നം; മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വെ​ടി​യു​ണ്ട​യു​ടെ ചീ​ള് കാ​ലി​ൽ​കൊ​ണ്ട​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ന് 15 കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രെ അ​ക്ര​മി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് പു​തു​ക്കൈ ച​തു​ര​ക്കി​ണ​റി​ൽ തെ​യ്യം കാ​ണാ​ൻ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് 15 കാ​ര​നാ​യ ഉ​പ്പി​ലി​ക്കൈ അ​ടു​ക്ക​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ലെ പ്ര​തു​ൽ പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ കാ​ലി​ൽ വെ​ടി​യു​ണ്ട​യു​ടെ ചീ​ളു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ചെ​വി​ക്ക് അ​ടി​ച്ച് ത​ള്ളി താ​ഴെ​യി​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തു​ലി​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തും അ​ടി​ച്ചു. അ​മ്മ പു​ഷ്പ​ല​ത​യെ​യും ത​ള്ളി​യി​ട്ടു. ബ​ന്ധു​വാ​യ സ​നീ​ഷി​നെ ലി​വ​ർ കൊ​ണ്ട് കൈ​ക്ക് അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും പ​രാ​തി. പ്ര​തു​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഷി​ബു, ഷി​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Local NewsbeatenCase filedKasargod News
    News Summary - 15-year-old man beaten; case filed against three people
