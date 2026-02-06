Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightCheruvathoorchevron_rightഇ​നി കു​ട്ടി...
    Cheruvathoor
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 9:49 AM IST

    ഇ​നി കു​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​നി കു​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും
    cancel
    camera_alt

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ൽ കു​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രി​ശീ​ല​നം

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​പ്പോ​ലീ​സു​കാ​ർ പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വെ​ളു​ത്ത കോ​ട്ട് ധ​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഇ​നി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​വും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി. എ​ട്ടാം ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ര​ളം കൗ​മാ​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ കി​ഷോ​ർ സ്വാ​സ്ഥ്യ​കാ​ര്യ​ക്ര​മം പീ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​റ്റേ​ഴ്സ് ബ്ലോ​ക്ക്ത​ല പ​രി​ശീ​ല​ന​പ​രി​പാ​ടി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ‘ഞാ​നും എ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രും’ എ​ന്ന പേ​രി​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച, ആ​രോ​ഗ്യ​വും ആ​ന​ന്ദ​വും, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള മ​ന​സ്സ്, പ്ര​ജ​ന​ന ലൈം​ഗി​ക ആ​രോ​ഗ്യം കൗ​മാ​ര​ത്തി​ൽ, അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധം, എ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ർ​ഹ​ത​ക​ളും, ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ​രി​സ​ര​വും തു​ട​ങ്ങി എ​ട്ടു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, പൊ​ലീ​സ്, കി​ല പ​രി​ശീ​ല​ക​രും ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 30,000ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ ബ്ലോ​ക്കി​ന് കീ​ഴി​ലു​ണ്ട്.

    എ​ട്ടാം ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 70 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കോ​ട്ട് ധ​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന കാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഡി​സ്ക​സ്ത്രോ​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ കാ​യി​ക​താ​രം ടി. ​സോ​നാ​മോ​ഹ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ടി.​എ. രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​കെ. മ​ധു, പി.​വി. മ​ഹേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി.​എം. തോ​മ​സ്, പി. ​സു​മ, വി. ​പ്രീ​ത എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:StudentsdoctorsTraining CampKasaragod
    News Summary - Three-day training for students begins
    Similar News
    Next Story
    X