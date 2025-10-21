Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:46 AM IST

    ചീമേനിയിലെ കളിക്കളം: അഴിമതി അന്വേഷിക്കണം

    Cheemeni,Playground project,Corruption,Investigation,Misuse of funds,ചീമേനി,ചെറുവത്തൂർ,ക​യ്യൂ​ർ,ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ
    ചീ​മേ​നി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​ക്ക് ഒ​രു കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച മൈ​താ​നം

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ളി​ക്ക​ളം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​യ്യൂ​ർ-​ചീ​മേ​നി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചീ​മേ​നി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ക​ളി​ക്ക​ളം നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. 50 ല​ക്ഷം വീ​തം കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി ഒ​രു കോ​ടി ചെ​ല​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ന് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​പോ​ലും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചീ​മേ​നി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​സ്ഥ​ല​വു​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തേ​ണ്ടു​ന്ന ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ചു​വ​ന്ന മ​ണ്ണ് ലെ​വ​ലാ​ക്കി നാ​ല് ഭാ​ഗ​ത്തും നെ​റ്റ് കെ​ട്ടു​ക​യും കി​ഴ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി 50 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​രി​പ്പി​ട​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ ശ​രി​യാ​യ​രീ​തി​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ എ​ല്ലാ​വ​രും എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ലി​ൽ ഒ​ന്ന് രൂ​പ​പോ​ലും ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടി​ല്ല. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ക്ഷി​താ​വ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​യാ​യി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് അ​ഴി​മ​തി മൂ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്കും വി​ജി​ല​ൻ​സി​നും ചീ​മേ​നി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളെ വി​ക​സ​ന​വി​രോ​ധി​ക​ളാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ജ​യ​രാ​മ​ൻ, ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ടി.​വി. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ടി.​പി. ധ​നേ​ഷ്, ശ്രീ​വ​ത്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:cheruvathurcheemeniKayyur
    News Summary - Playground in Cheemeni: Corruption should be investigated
