Madhyamam
    Cheruvathoor
    Cheruvathoor
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:44 AM IST

    കോവിഡിനെതിരെ പോരാടിയ ഷിജുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലും കിടു

    കോവിഡിനെതിരെ പോരാടിയ ഷിജുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലും കിടു
    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​മാ​രാ​യ ഷി​ജു​മാ​ർ

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: കോ​വി​ഡി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഷി​ജു​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​ർ. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡ് മു​ണ്ട​ക്ക​ണ്ട​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​വി. ഷി​ജു​വും പ​ത്താം വാ​ർ​ഡാ​യ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എം.​വി. ഷി​ജു​വു​മാ​ണ് യു​വ​ത​യു​ടെ ക​രു​ത്തു​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ​വ​ർ.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഇ​രു​വ​രും ഉ​റ്റ​ച​ങ്ങാ​തി​മാ​രും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ ജ​ന​കീ​യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ല്ലാ​തെ വീ​ടു​ക​യ​റി​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ക്വാ​റ​ൻ​റീ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നും എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്തും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും ഇ​രു​വ​രും നേ​തൃ​ത്വ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​വി. ഷി​ജു ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ കൊ​വ്വ​ലി​ലെ ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും എം.​വി. ഷി​ജു സൊ​സൈ​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​ണ്.

    TAGS:Local Body Electionelection campaigncheruvathur
    News Summary - local body election 2025
