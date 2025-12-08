Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruvathoor
    നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷ

    LDF,100 percent,Neeleshwaram, ബി.ജെ.പി, യു.ഡി.എഫ്,
    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: ഇ​ട​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചൊ​രു വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം. വ​ല​തി​ന് ന​ഷ്ടം​വ​രു​ത്തി ഒ​രു പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ആ​കെ 13 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള പു​ത്തി​ലോ​ട്ട് പു​തി​യൊ​രു ഡി​വി​ഷ​നാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ൽ 14 ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​യി പോ​രാ​ട്ടം.

    ഇ​തി​ൽ 11 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. മൂ​ന്നു ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മേ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ളൂ.വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം വ​ന്ന​ത് നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ​ട​ന്ന, ഒ​ള​വ​റ, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, വെ​ള്ളാ​പ്പ്, ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ് ത​ങ്ക​യം ഡി​വി​ഷ​നാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വാ​ശി​യേ​റി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഡി​വി​ഷ​നാ​യ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​നോ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വാ​ർ​ഡാ​യ തു​രു​ത്തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ​യും മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച തു​രു​ത്തി, ക്ലാ​യി​ക്കോ​ട്, ക​യ്യൂ​ർ, ചീ​മേ​നി, കൊ​ട​ക്കാ​ട്, പി​ലി​ക്കോ​ട്, ഉ​ദി​നൂ​ർ, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ട്ട് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ത​ങ്ക​യം, ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തും. പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പു​ത്തി​ലോ​ട്ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. പ​തി​നാ​ലി​ൽ 11 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ട​വും ത​ന്ത്ര​വു​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്തും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ.

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ക​യ്യൂ​ർ-​ചീ​മേ​നി, പി​ലി​ക്കോ​ട്, ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ, പ​ട​ന്ന, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    News Summary - LDF has 100 percent hope in Neeleshwaram block
