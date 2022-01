വിജയൻ മാഷിനൊപ്പം ഈ പേന കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് 30 വർഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ഈ ​പേ​ന​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ജ​യ​ൻ മാ​ഷ് ത​യാ​റ​ല്ല. നാ​ലാം​ക​ണ്ടം ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി വി​ര​മി​ച്ച എം.​വി. വി​ജ​യ​നാ​പ്പം മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​എ​ബ​ണേ​റ്റ് പേ​ന​യാ​ണ്. 1992 ൽ ​മൂ​സോ​ടി ഗ​വ. എ​ൽ.​പി.​സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച ദി​വ​സം ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ 150 രൂ​പ ന​ൽ​കി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ പേ​ന​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി‍െൻറ കൈ​യി​ലു​ള്ള​ത്. 1997ൽ ​കൂ​ളി​യാ​ട് ഗ​വ.​യു.​പി​യി​ൽ നി​ന്നും പേ​ന നി​ല​ത്ത് വീ​ണ് അ​ട​പ്പ് പൊ​ട്ടി​പ്പോ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വി​ലെ​ത്തി ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ അ​ട​പ്പ് ശ​രി​യാ​ക്കി​യ​ത്‌. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം ക​ലോ​ത്സ​വം, ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വ​ടി​വൊ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ എ​ഴു​തി ഈ ​പേ​ന​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി‍െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് മാ​ഷ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഈ ​പേ​ന​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​തി​യ​ത്.

It has been 30 years since this pen was associated with Vijayan Mash