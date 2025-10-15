Begin typing your search above and press return to search.
    Cheruvathoor
    Cheruvathoor
    date_range 15 Oct 2025 7:59 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 7:59 AM IST

    റെ​യി​ൽ​വേ വ​രു​മാ​നത്തിൽ വർധന; ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ലും ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്ക് ടിക്കറ്റ് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ

    റെ​യി​ൽ​വേ വ​രു​മാ​നത്തിൽ വർധന; ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ലും ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്ക് ടിക്കറ്റ് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ
    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ടിക്കറ്റ് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും വ​ൻ​വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ടിക്കറ്റ് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ളെ നി​യ​മി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ തെ​റ്റാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം കാ​ര​ണം മെ​ഷീ​ൻ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ത​ക​രാ​റാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ത​ലാ​ണ് മെ​ഷീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നും ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ആ​ളെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. മാ​വേ​ലി, മം​ഗ​ള, പ​ര​ശു​റാം എ​ക്സ്പ്ര​സു​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​സ​ഞ്ച​ർ വ​ണ്ടി​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ൻ​തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ത്രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യ​ത്. ഉ​ച്ച​ക്കു​ം വൈ​കീ​ട്ടു​മുള്ള ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ര​ശു​റാം എ​ക്സ്പ്ര​സ് നി​ർ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ന് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​മ്പ​ൻ കു​തി​പ്പാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ 4.73 കോ​ടി വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 4,73,37,028 രൂ​പ​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​ൽ 2.20 കോ​ടി റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും ബാ​ക്കി സാ​ധാ​ര​ണ ടി​ക്ക​റ്റി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. വ​രു​മാ​ന​നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഇ​നി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​നെ റെ​യി​ൽ​വേ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പു​തി​യ വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പേ​ജ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​കൂ​ല സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യ വെ​സ്റ്റ്കോ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പേ​ജ് വൈ​കാ​തെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് എം.​പി രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ വ​രു​മാ​നം ഇ​നി​യും ഉ​യ​രും. ജോ​ലി​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു​മാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ രാ​ത്രി വൈ​കി തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​കാ​ര്യം റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​വി​ലെ 10.10ന് ​ചെ​ന്നൈ മെ​യി​ൽ വ​ട​ക്കോ​ട്ട് ക​ട​ന്നു​പോ​യാ​ൽ, അ​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ട​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ 3.05ന് ​വ​രു​ന്ന ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്‌​സ്‌​പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തെ​ക്കോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ 10.40ന് ​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് 3.10ന് ​ചെ​ന്നൈ മെ​യി​ൽ​വ​രെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ-​ബെം​ഗ​ളൂ​രു യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര എ​ക്‌​സ്‌​പ്ര​സി​ന് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    News Summary - Increase in railway revenue; Automatic ticket vending machines
