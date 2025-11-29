Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightCheruvathoorchevron_rightഅടിപ്പാത...
    Cheruvathoor
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:59 AM IST

    അടിപ്പാത നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം; സമരം 18ാം ദിവസത്തിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    അധികൃതർ അവഗണിച്ചാൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് കർമസമിതി
    അടിപ്പാത നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം; സമരം 18ാം ദിവസത്തിലേക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​ടി​പ്പാ​ത സ​മ​ര​ വേദിയിൽ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ചെറുവത്തൂർ: ചെറുവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ അടിപ്പാത നിർമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർമസമിതി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാലസമരം 18ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പൊലീസ് സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിനുശേഷം സമരം ബഹുജനമുന്നേറ്റമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

    സമരത്തിനെതിരെ നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി മുഖംതിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അധികൃതർ സമരത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നിരാഹാരസമരം നടത്താനാണ് കർമസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സമരത്തെ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ഫൈസൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സമരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിരവധി രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി നേതാക്കളും സംഘടനകളും പിന്തുണയുമായെത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ProtestsKasargod NewsUnderpass constructionConstruction Delay
    News Summary - Demand for construction of underpass; Protest enters 18th day
    Similar News
    Next Story
    X