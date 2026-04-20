Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightBadiyadukkachevron_rightബ​ദി​യ​ടു​ക്ക...
    Badiyadukka
    Posted On
    20 April 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    20 April 2026 2:10 PM IST

    ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​മി​ല്ല; ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​മി​ല്ല; ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    എ​ൻ​മ​ക​ജെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​റ്റി​വ​ര​ണ്ട ഏ​ൾ​ക്കാ​ന പു​ഴ

    ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക: ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക, എ​ൻ​മ​ജെ, കു​മ്പ​ഡാ​ജെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വെ​ള്ളം വ​റ്റി ക​ർ​ഷ​ക​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി​യാ​യി. കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി പ​ര​ക്കം​പാ​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്ങും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. മ​റ്റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​തും ന​ട​ന്നി​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    കു​ള​ങ്ങ​ളും പു​ഴ​ക​ളും വ​റ്റി​വ​ര​ണ്ട​തോ​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ത​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​യി. കൃ​ഷി​യി​ടം ഉ​ണ​ങ്ങി​ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ളം പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ വ​ഴി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും പു​ഴ​യി​ലെ വെ​ള്ള​മാ​ണ്. പു​ഴ​വെ​ള്ളം വ​റ്റി​യ​തു​കാ​ര​ണ​മാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കും വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​താ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വേ​ന​ൽ​മ​ഴ​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: farmer, badiyadukka, no water, localnews, Kasargod
    News Summary - There is no water in agricultural areas in Badiyaduka; farmers are in distress
