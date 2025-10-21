Begin typing your search above and press return to search.
    മൃഗക്ഷേമത്തിൽ മിന്നി കാസര്‍കോട്; ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക ആട് ​ഫാം 30ന് ​മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി നാ​ടി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും

    ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ല​ളി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​സ​ജ്ജ​മാ​യ ഹൈ​ടെ​ക് ആ​ടു​ഫാം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ല​ളി​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹൈ​ടെ​ക് ആ​ടു​ഫാം ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 30ന് ​മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി നാ​ടി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും. ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ക​ല്ല​ളി​യി​ലാ​ണ് 22.75 ഏ​ക്ക​റി​ല്‍ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ആ​ടു​ഫാം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ല്‍ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പും കാ​സ​ര്‍കോ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.അ​ഞ്ചു ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി 1000 ആ​ടു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്ന ഹൈ​ടെ​ക്ക് ആ​ട് ഫാ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ 200 ആ​ടു​ക​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ബ്ലോ​ക്കാ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    10 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഷെ​ഡി​ല്‍ 190 പെ​ണ്ണാ​ടു​ക​ളെ​യും 10 മു​ട്ട​നാ​ടു​ക​ളെ​യും പാ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ഫാ​മി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ഴേ​ക്ക​റി​ല്‍ ബേ​ഡ​ഡു​ക്ക ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ​തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ആ​ടു​ക​ളു​ടെ തീ​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ്ലാ​വി​ന്‍തൈ​ക​ളും വി​വി​ധ​യി​നം തീ​റ്റ​പ്പു​ല്ലു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൃ​ഷി​ക​ള്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് 90,000 രൂ​പ​യു​ടെ ജ​ല​സേ​ച​ന​സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ‘പാ​ലാ​ഴി’

    പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍, ഉ​യ​ര്‍ന്ന ജ​നി​ത​ക​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ബീ​ജ​മാ​ത്ര​ക​ള്‍ പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ കൃ​ത്രി​മ ബീ​ജാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ല്‍, തീ​റ്റ​പ്പു​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പാ​ലാ​ഴി പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ബ്ലോ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ്ലോ​ക്കി​ലെ ഏ​ഴ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ പാ​ല്‍, ര​ക്തം, ചാ​ണ​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​സ​ര്‍വേ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ല്‍ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ബ്ലോ​ക്കി​ലെ 41 ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സാ​മ്പി​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ തീ​റ്റ​പ്പു​ല്‍കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൈ​ക്രോ ലെ​വ​ല്‍ ഫോ​ഡ​ര്‍പ്ലാ​നും ക്ഷീ​ര​സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് തീ​റ്റ​പ്പു​ല്‍ കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് ഫോ​ഡ​ര്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ക്രോ ലൈ​വ​ല്‍ ഫോ​ഡ​ര്‍ പ്ലാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കും. ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം നീ​ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ര​പ്പ ബ്ലോ​ക്കി​ലെ ക്ഷീ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും ആ​ധു​നി​ക​വും ആ​ദാ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക്ഷീ​രോ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    മു​ളി​യാ​റി​ലെ എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്രം: 8076 നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​ത്തി​വെ​പ്പെ​ടു​ത്തു

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​രു​വു​നാ​യ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി മു​ളി​യാ​റി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ, ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി മു​ളി​യാ​റി​ലെ എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന് ​എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​സം​ഘം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​ക​യും തു​ട​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്.

    2024-25 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 8076 വ​ള​ര്‍ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തി. ജില്ലയില്‍ ഡോഗ് കാച്ചേഴ്സ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ള ഡോഗ് കാച്ചേഴ്സിന്റെ സേവനമുപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. ഇതിലേക്കുള്ള വാക്സില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

    ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ള്ള​ൻ പ​ശു ഫാം

    അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കു​ള്ള​ന്‍പ​ശു ഫാം; ​വ​രു​മാ​നം 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കു​ള്ള​ൻ പ​ശു​ക്ക​ൾ മാ​റു​ന്നു. കു​ള്ള​ന്‍പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ല്‍ കേ​ര​ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ന്‍സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ​യും ഡെ​യ​റി സ​യ​ന്‍സ് കോ​ള​ജി​ലേ​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ​യും ധാ​രാ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ഗ​വേ​ഷ​ണ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഫാ​മി​ല്‍ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. പാ​ല്‍, ചാ​ണ​കം, ക​ന്നു​കു​ട്ടി​ക​ള്‍, പ​ശു, കാ​ള എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പ​ണ​നം കൂ​ടാ​തെ ഫാ​മി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി വി​റ്റ വ​ക​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്ത​ക​വ​ര്‍ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത് 16,83,572 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി.​കെ. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Minni Kasaragod in animal welfare
