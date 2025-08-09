Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKasargodchevron_rightBadiyadukkachevron_rightലൈഫ് ഹൗസ് വില്ല:...
    Badiyadukka
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:12 AM IST

    ലൈഫ് ഹൗസ് വില്ല: കുടുംബങ്ങളുടെ മാർച്ച് ഫലം കണ്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥലവും റോഡും ഉറപ്പായി
    ലൈഫ് ഹൗസ് വില്ല: കുടുംബങ്ങളുടെ മാർച്ച് ഫലം കണ്ടു
    cancel
    camera_alt

    മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലൈ​ഫ് ഹൗ​സ് വി​ല്ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു

    ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക: സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​വും വീ​ടും റോ​ഡും സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബേ​ള വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ലൈ​ഫ് ഹൗ​സ് വി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബം ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് ഫ​ലം​ക​ണ്ടു. നീ​ർ​ച്ചാ​ൽ ഏ​ണി​യ​ർ​പ്പ് ലൈ​ഫ് ഹൗ​സ് വി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​മ്പ​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച 58 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ജൂ​ലൈ 25ന് ​ബേ​ള വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രാ​തി കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ക​ല​ക്ട​ർ വി​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം. ല​ത്തീ​ഫ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സീ​ന​ത്ത്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കൃ​ഷ്ണ, ആ​ബി​ദ, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​ദ​യ​ൻ ടി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ചേം​ബ​റി​ലെ​ത്തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ക​ല​ക്ട​ർ ലാ​ൻ​ഡ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​എ​മ്മി​നെ വി​ളി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​വും അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​ൻ സ്കെ​ച്ച് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കുകയായിരുന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി.

    റീ​സ​ർ​വേ​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി 50 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ത​ന്റേ​താ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നാ​ല് വീ​ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​വും ലൈ​ഫ് ഹൗ​സ് വി​ല്ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​മാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​താ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് വി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ണ്ടാ​ക്കി സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:protestsfamilieslife house villa
    News Summary - Life House Villa: Families' march
    Similar News
    Next Story
    X