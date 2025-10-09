Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:12 AM IST

    ഹ​രി​ത​ ക​ർ​മ​സേ​ന​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി

    വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​
    ഹ​രി​ത​ ക​ർ​മ​സേ​ന​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക: ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ത​ ക​ർ​മ​സേ​ന​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ജി​ല്ല കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 17ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ര​ണ്ട് വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​മാ​ണ് തി​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. 2023 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത് വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട് ഓ​ഡി​റ്റി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി കൃ​ത്രി​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ന്‍സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കാ​നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് യൂ​സ​ര്‍ ഫീ​സാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന തു​ക ബാ​ങ്കി​ല്‍ അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ തു​ക പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും അ​ട​ക്കാ​തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്-​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ര​സീ​തി ന​ല്‍കു​മ്പോ​ള്‍ അ​തി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ തു​ക കാ​ണി​ച്ച് കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്ന​താ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി എ​ല്ലാ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​യും ഹ​രി​ത​ക​ര്‍മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യാ​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ തു​ക​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​പേ​രെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി ഓ​ഡി​റ്റി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്-​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​തെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ഡി​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് കാ​ണി​ച്ച​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും സി.​പി.​എം ബ​ദി​യ​ഡു​ക്ക ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​സ്. ശ്രീ​കാ​ന്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:auditinvestigationDepartmentfinancial irregularitiesHaritha Karmasena
    News Summary - Financial irregularities in Haritha Karmasena; Audit Department begins investigation
