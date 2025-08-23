Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    date_range 23 Aug 2025 12:21 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 12:21 PM IST

    ‘പ​രേ​ത​ർ’ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യി; ജീ​വ​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​മാ​യി

    voter list hiring
    അ​യി​ശു, കു​ഞ്ഞ​ലു എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ മു​മ്പാ​കെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യ​പ്പോ​ൾ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: മ​രി​ച്ച​താ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് ടെ​മ്പി​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽനി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തെ​ളി​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ളി​ഞ്ഞു. ടെ​മ്പി​ള്‍ വാ​ര്‍ഡി​ലെ അ​റ​യി​ല​ക​ത്ത് താ​യ​ല​ക്ക​ണ്ടി വീ​ട്ടി​ല്‍ എ.​ടി. അ​യി​ശു, ക​നോ​ത്ത് ച​ങ്ക​രോ​ത്ത് ത​ട്ടാ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സി.​ടി. കു​ഞ്ഞ​ലു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തെ​ളി​വു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​മ്പാ​കെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് പേ​രും ‘മ​രി​ച്ചു’ എ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് പേ​ര് നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി എം.​കെ. നി​വാ​സി​ല്‍ ശ്രീ​ജി​ത്താ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽനി​ന്ന് വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ പ​ല​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഇ​തി​ന​കം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ടെ​മ്പി​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലെ അ​യി​ശു, കു​ഞ്ഞ​ലു എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. കെ.​എ. ല​ത്തീ​ഫ്, എം.​പി. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ന്‍, എ.​കെ. ആ​ബൂ​ട്ടി ഹാ​ജി, സി.​കെ.​പി. റ​യീ​സ്, എ.​കെ സ​ക്ക​രി​യ, റ​ഷീ​ദ് ക​രി​യാ​ട​ന്‍, പാ​ല​ക്ക​ല്‍ സാ​ഹി​ര്‍, ത​ഫ്‌​ലിം മാ​ണി​യാ​ട്ട്, മു​ന​വ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, വി. ​ജ​ലീ​ല്‍, റ​ഹ്മാ​ന്‍ ത​ലാ​യി, റ​മീ​സ് ന​ര​സിം​ഹ, പാ​ല​ക്ക​ല്‍ അ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് എ​ത്തി​യ​ത്.

