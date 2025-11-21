Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 12:22 PM IST

    പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി; യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​നി​താ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്

    പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി; യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​നി​താ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്
    റ​ഫ്ഷാ​ന വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചൊ​ക്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ യു​വ​തി​യെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ചൊ​ക്ലി കീ​ഴ്മാ​ടം റി​സാ​സി​ൽ പി.​ടി.​കെ. റ​ഫ്ഷാ​ന​യാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചൊ​ക്ലി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പാ​നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മേ​ന​പ്രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ​യ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റും വി.​കെ. രാ​ഗേ​ഷും പി​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ത​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് റ​ഫ്ഷാ​ന​യു​ടെ പ​രാ​തി. 'ഇ​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു, പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ത​ടു​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്' വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ട് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    രോ​ഗി​യാ​യ പി​താ​വ് അ​ട​ക്കം കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ത് കേ​ട്ട് മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് റ​ഫ്ഷാ​ന വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി മു​മ്പാ​കെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും റ​ഫ്ഷാ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സി.​പി.​എം ഭീ​ഷ​ണി ഭ​യ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​മാ​റി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭീ​ഷ​ണി പ​രാ​ജ​യ ഭീ​തി​യി​ൽ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. കെ.​എ. ല​ത്തീ​ഫ്, അ​ഡ്വ. വി.​ജി. അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി പ​രാ​ജ​യ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    മ​ക​ളെ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​യാ​യ പി​താ​വി​നെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ റ​ഫ്ഷാ​ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​കെ. യൂ​സ​ഫ്, പി.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​കെ. റ​ഫീ​ഖ്, വി.​പി. ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, പി.​ടി.​കെ. സി​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - UDF candidate seeking legal action in threat she faced to withdraw nomination
