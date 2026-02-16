Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 10:23 AM IST

    ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരന് രക്ഷകരായി നാട്

    text_fields
    bookmark_border
    ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരന് രക്ഷകരായി നാട്
    cancel

    തലശ്ശേരി: പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ യാത്രക്കാരനെ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. വടകര ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് ട്രാക്കിലാണ് യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണത്. വീഴ്ചയിൽ മൂക്ക് പൊട്ടി ചോര ഒഴുകുകയും അബോധാവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു. ഈ സമയം സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനിൽ കുമാർ വിലങ്ങിൽ ഉടൻതന്നെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ വിളിക്കുകയും യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ യാത്രക്കാരനെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പാസഞ്ചർ ലോബിയിലേക്ക് മാറ്റി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി.

    ആംബുലൻസിൽ ഡ്രൈവർ പ്രനീഷ്. നഴ്സ് അഭിജിത്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനിൽ കുമാർ വിലങ്ങിൽ, ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബസ് ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsThalasserykannur
    News Summary - The village came to the rescue of a passenger who collapsed at a bus stand
    Similar News
    Next Story
    X