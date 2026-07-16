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    Thalassery
    Posted On
    date_range 16 July 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 10:44 AM IST

    നവീകരിച്ച തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാളെ നാടിന് സമർപ്പിക്കും

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    നവീകരിച്ച തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാളെ നാടിന് സമർപ്പിക്കും
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    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ​അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 22.36 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വെ​ള​ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം. ത​ല​ശ്ശേ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ആ​റ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ-​മം​ഗ​ളൂ​രു മെ​യി​ൻ ലൈ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ എ​സ്.​ജി-3 കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ വി​ക​സ​നം മ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വും. പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 28,642 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ദി​വ​സേ​ന 68 മു​ത​ൽ 70 വ​രെ ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി നി​ല​വി​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ക്ക്, സ​ർ​ക്ക​സ്, ക്രി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ‘സി’ ​ക​ളു​ടെ ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന് ഖ്യാ​തി​യു​ള്ള ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​ബാ​ർ പാ​ച​ക​രീ​തി, തെ​യ്യം ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ, ത​ല​ശ്ശേ​രി കോ​ട്ട, മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ഡ്രൈ​വ്-​ഇ​ൻ ബീ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം കൂ​ടി​യാ​യ ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി​സൈ​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ​സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രാ​നും പോ​കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വ് വേ​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ​ഡ് വെ​യ്റ്റി​ങ് ഹാ​ൾ, ഓ​പ​ൺ വെ​യ്റ്റി​ങ് ലോ​ഞ്ച്, വി​ശാ​ല​മാ​യ കോ​ൺ​കോ​ഴ്‌​സ്, ആ​ധു​നി​ക ബു​ക്കി​ങ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ടി.​സി മു​ക്ക്, ഗു​ഡ്സ് ഷെ​ഡ് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ബു​ക്കി​ങ് ഓ​ഫി​സ്, കോ​ൺ​കോ​ഴ്‌​സ്, പോ​ർ​ച്ച്, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടു കൂ​ടി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​വും നി​ർ​മി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളെ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ൽ ര​ണ്ട് പു​തി​യ ലി​ഫ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പം 17 പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോ​ച്ച് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സി​സ്റ്റം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ട്രെ​യി​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ടാ​ക്റ്റൈ​ൽ വാ​ക്ക്‌​വേ​ക​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്‌ റെ​യി​ലു​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ റാ​മ്പു​ക​ൾ, ഉ​യ​രം കു​റ​ഞ്ഞ ബു​ക്കി​ങ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ആ​ധു​നി​ക​വ​ൽ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 35 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ത്. അ​ങ്ക​മാ​ലി, ചാ​ല​ക്കു​ടി, തി​രൂ​ർ, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി നാ​ളെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റു സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി ഒ​ന്നാം പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​ത്യേ​ക പ​ന്ത​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:Narendra Modirailway stationThalassery railway stationAmrit Bharat Station Schemekannur
    News Summary - The renovated Thalassery railway station will be dedicated to the nation tomorrow
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