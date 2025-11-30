Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    30 Nov 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 8:10 AM IST

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം; കാ​ണാ​താ​യ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടേ​തെ​ന്ന് സൂ​ച​ന

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം; കാ​ണാ​താ​യ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടേ​തെ​ന്ന് സൂ​ച​ന
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​ബി​ലി റോ​ഡി​ലെ പ​ണി​തീ​രാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ലി​ഫ്റ്റ് കു​ഴി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം കാ​ണാ​താ​യ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സേ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി ധ​ന​കോ​ടി (73)യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ധ​ന​കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​മ്പാ​യി​രം (77) പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ലി​ഫ്റ്റ് കു​ഴി​യി​ൽ ത​ല​യോ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ആ​റ് മാ​സ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണ് അ​സ്ഥി​കൂ​ട​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ക്രി പെ​റു​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​മ്പാ​യി​ര​വും ധ​ന​കോ​ടി​യും. ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി ധ​ന​കോ​ടി​യെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ട്. അ​മ്മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ക്ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം സേ​ല​ത്തേ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടു, നാ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പി​താ​വി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ക്ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ധ​ന​കോ​ടി ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​രം ഇ​യാ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ മ​ക്ക​ൾ അ​മ്പാ​യി​ര​ത്തെ​യും കൂ​ട്ടി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി. ​നി​ധി​ൻ രാ​ജ്, ത​ല​ശ്ശേ​രി എ.​എ​സ്‌.​പി പി.​ബി. കി​ര​ൺ, സി.​ഐ ഇ.​കെ. ബി​ജു പ്ര​കാ​ശ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പി.​പി. ഷ​മി​ൽ, കെ. ​അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ധ​ന​കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്‌ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് അ​മ്മ​യു​ടെ​താ​ണെ​ന്ന് മ​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Policeskeleton foundkannur
    News Summary - skeleton found in the building suspect missing elderly woman
