Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightപീ​ഡ​ന​ശ്ര​മം;...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 12:07 PM IST

    പീ​ഡ​ന​ശ്ര​മം; ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    പീ​ഡ​ന​ശ്ര​മം; ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    cancel
    camera_alt

    ഡോ.​എം.​കെ.​സ​ന്തോ​ഷ്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ആ​റു മാ​സം ത​ട​വും, 20,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. ത​ല​ശ്ശേ​രി തി​രു​വ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​എം.​കെ. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​യാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ന്യൂ ​മ​ല​ബാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡോ​ക്ട​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ യു​വ​തി​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി ത​ല​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് മ​ർ​ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​മു​ണ്ടാ​യി. 248 (2), 354, 354 (A) വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rape Attemptrape newsArrestCrime
    News Summary - Rape attempt; doctors face arrest and fine
    Similar News
    Next Story
    X