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    Thalassery
    Posted On
    date_range 23 July 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 11:09 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്നു

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    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്നു
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    ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​ർ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും നീ​ക്കം. ജൂ​ലൈ 25 മു​ത​ൽ പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സ് അ​ട​ച്ചി​ടാ​നു​ള്ള സ​തേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. പാ​ർ​സ​ൽ സ​ർ​വീ​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ട് വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 ഓ​ളം പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്‌​ട​മാ​കും. പാ​ർ​സ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം. പാ​ർ​സ​ൽ സേ​വ​നം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ന് മു​മ്പും നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് ത​ട​യി​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ‘എ’ ​ക്ലാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​വി​ടെ പാ​ർ​സ​ൽ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗു​ഡ്സ് ഷെ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി വാ​ഗ​ൺ വ​ഴി​യു​ള്ള ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. റെ​യി​ൽ പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ നാ​ല് ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​ക്കി ചു​രു​ക്കി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ക്കി. റെ​യി​ൽ​വേ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി മൂ​ന്നു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും ഇ​നി മു​ത​ൽ 22 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​യു​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​വും ഇ​രു​ള​ട​യും. മ​ത്സ്യം, ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ, പ​ച്ച​ക്ക​റി, സ്റ്റീ​ൽ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന​റി, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ദാ​പു​രം, വ​ട​ക​ര, വ​യ​നാ​ട്, കൂ​ർ​ഗ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ പാ​ർ​സ​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യെ​യാ​ണ്.

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    TAGS:PortersThalassery railway stationkannurParcel Office
    News Summary - Parcel office at Thalassery railway station to be closed
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