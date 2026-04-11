    11 April 2026 10:46 AM IST
    11 April 2026 10:46 AM IST

    പി. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ​ കൊ​ല​ക്കേ​സ്;കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ

    പി. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ​ കൊ​ല​ക്കേ​സ്;കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​ശ്ശേ​രി ജി​ല്ല കോ​ട​തി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​താ​ദ്യം. വ​നി​ത സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ പ​ലി​യേ​രി കൊ​വ്വ​ൽ സൗ​ഭാ​ഗ്യ​യി​ൽ പി. ​ദി​വ്യ​ശ്രീ​യു​ടെ കൊ​ല​ക്കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് നി​ഷ്ഠു​ര കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ലാ​ണ് പ്രാ​ണ​ന് വേ​ണ്ടി നി​ല​വി​ളി​ച്ചോ​ടു​ന്ന യു​വ​തി​യെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ പ്ര​തി നി​ഷ്‌​ഠു​ര​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല്ലു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞ​ത്.

    ത​ട​യാ​നെ​ത്തി​യ പി​താ​വ് വാ​സു​വി​നെ​യും പ്ര​തി വെ​ട്ടി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ തെ​ളി​വാ​യി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി കാ​ണു​ക​യും​ചെ​യ്തു. പ്ര​തി ഗേ​റ്റ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തും ഗ്രി​ൽ​സി​ൽ കൊ​ടു​വാ​ൾ​കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടു​ന്ന​തും പെ​ട്രോ​ൾ വ​രാ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് തീ​ക്കൊ​ളു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം.

    വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചാ​ലു​ള്ള പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി ഭ​യ​ന്ന് യു​വ​തി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ വെ​ട്ടേ​റ്റ​ത്. ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പി​താ​വ് കെ. ​വാ​സു​വി​ന്റെ വ​യ​റി​നും ചെ​വി​ക്കും വെ​ട്ടി. ഗേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ വീ​ണു​പോ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ കൊ​ടു​വാ​ളി​ന്റെ കൊ​ക്ക് കൊ​ണ്ടേ​റ്റ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 5.33ന് ​വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച പ്ര​തി ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​ന​കം ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടു. പ്ര​ണ​യ​വി​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഭ​ർ​ത്താ​വ് രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ മ​ദ്യ​പാ​ന​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധം ത​ക ർ​ത്ത​തും വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന ഹ​ര​ജി​യി​ലും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലു​മെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ൻ ആ​ശി​ഷ് ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ അ​റ​ഫ സ്റ്റോ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി ആ​യു​ധം വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് പ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് കു​പ്പി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​വും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. മൂ​ർ​ച്ച പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​തി കൊ​ടു​വാ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ആ​യു​ധം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. വ​ള​പ​ട്ട​ണ​ത്തെ ബാ​റി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​മൊ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന​തും പെ​രു​മ്പ പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധം ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​വും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ദി​വ്യ​ശ്രീ ശ​ബ​രി​മ​ല​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി പോ​കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ചാ​ര​ണ അ​തി​വേ​ഗം

    കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​ക​മാ​ണ് ദി​വ്യ​ശ്രീ വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 2024 ന​വം​ബ​ർ 21നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. അ​ന്ന് ത​ന്നെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ‌​ർ​ചെ​യ്തു. അ​തി​വേ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 2025 ജ​നു​വ​രി 20ന് ​കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി. 2026 ജ​നു​വ​രി 10നാ​ണ് ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 24ന് ​സാ​ക്ഷി​വി​സ്‌​താ​ര​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഏ​പ്രി​ൽ 10ന് ​പ്ര​തി​ക്ക് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ അ​പൂ​ർ​വ കേ​സാ​ണി​ത്.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹം

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​യ ദി​വ്യ​ശ്രീ സ്വ​ന്തം പി​താ​വി​ന്റെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ പ്ര​തി രാ​ജേ​ഷ് ക്രൂ​ര​മാ​യി പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് കൊ​ടു​വാ​ൾ​കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ കോ​ട​തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു കൊ​ല​പാ​ത​ക ദൃ​ശ്യം അ​തേ​പ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കാ​ര​ണം വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത് നേ​രി​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    കോ​ട​തി​ക്ക് മ​റ്റ് തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​കേ​സ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ള​രെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും കേ​സു​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ധി​യാ​ണ്. പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ കൊ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ക്ഷേ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക്ക് മൂ​ന്ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ന​ൽ​കി. വ​ള​രെ ഒ​രു അ​പൂ​ർ​വ വി​ധി​യാ​യാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഇ​തി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​ർ കെ. ​അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശി​ക്ഷ ഇ​ങ്ങ​നെ

    വ​കു​പ്പ്-103: ദി​വ്യ​ശ്രീ എ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സ്. ഇ​തി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം അ​ധി​ക ത​ട​വ്.

    വ​കു​പ്പ് -​ 109: ദി​വ്യ​ശ്രീ​യു​ടെ പി​താ​വ് വാ​സു​വി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സ്. ഇ​തി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​റ് മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ്.

    വ​കു​പ്പ് - 332: കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ കേ​സ്. ഇ​തി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ്.

    വ​കു​പ്പ് - 238 എ: ​കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സ്, (കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​യു​ധം പു​ഴ​യി​ലെ​റി​ഞ്ഞു). ഇ​തി​ന് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ്.

    ബൈ​ക്ക് വി​ട്ടു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചു

    ദി​വ്യ​ശ്രീ കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ചു. വാ​ഹ​നം സ​ർ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 2024 ന​വം​ബ​ർ 21നാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന​ത്.

    അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജാ​മ്യം ത​ള്ളി. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി. ഹൈ​കോ​ട​തി താ​ഴെ കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് മാ​റ്റി​യി​ല്ല. പ്ര​തി ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ലി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ​ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​യാ​ൾ ത​നി​ക്ക് മാ​ന​സി​ക​രോ​ഗ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടെ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് ഹ​ര​ജി കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ഹ​ര​ജി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ മാ​ന​സി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ അ​വി​ടെ കി​ട​ന്നു. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി. ഇ​യാ​ൾ ഫി​റ്റ് ഫോ​ർ ട്ര​യ​ൽ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    News Summary - P. Divyasree murder case; murder footage in court
