Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:09 AM IST

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ കാ​ർ​ത്തി​ക് പ​ാണി​ഗ്രാ​ഹി താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ത് പൂ​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ഇ. ​സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​ജി​ഷ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 20 അം​ഗ സം​ഘം ര​ണ്ടു ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​യി തൃ​പ്പ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ, കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി. സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ഓ​ഫി​സ്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം ന​ട​ത്താ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലു​മു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ.

    TAGS:Local Body ElectionBLONSS volunteerskannur
    News Summary - NSS volunteers to help B.L.O.s
