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    Thalassery
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 11:41 AM IST

    ഇ​ന്ധ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

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    ഇ​ന്ധ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
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    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ഇ​ന്ധ​ന ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ജൂ​ൺ 11 ന് ​ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് മൂ​ലം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലോ അം​ഗീ​കൃ​ത ക​ണ്ട​യ്ന​റു​ക​ളി​ലോ മാ​ത്ര​മെ ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കാ​വൂ എ​ന്നും 200 ലി​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ധ​നം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ദി​വ​സം ന​ൽ​ക​രു​ത് എ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പോ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ന്നാ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ധ​നം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ധ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ണി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പെ​സോ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​മ്പു​ക​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് ചാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:fishermenFuel taxkannur
    News Summary - No fuel available; fishermen in distress
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