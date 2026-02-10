നെല്ലിയിൽ തറവാട് കുടുംബസംഗമം

നെല്ലിയിൽ തറവാട് കുടുംബസംഗമംtext_fields
തലശ്ശേരി: സൈദാർ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ നെല്ലിയിൽ തറവാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പി. മഹമൂദ്, മൂസ നെല്ലിയിൽ, നിസാർ നെല്ലിയിൽ, നൂർ നെല്ലിയിൽ, നൗഷാദ് നെല്ലിയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കുടുംബ മഹിമയും തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി സംഗമം മാറി. കുടുംബത്തിലെ ഉന്നത വിജയികളെ ആദരിച്ചു.
പ്രഫഷനൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച ഡോ. എൻ. മുഹ്സീന, ഡോ. നേഹ നിസാർ, സി.എ. സൻഹ അസ്കർ, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ സഫിയ നെല്ലിയിൽ, സുബൈദ നെല്ലിയിൽ, ഉമ്മർ നെല്ലിയിൽ, സൂറ ഖാലിദ് എന്നിവരെ . ആദരിച്ചു. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ തറവാടിന്റെ പഴയകാല ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും വിനോദ മത്സരങ്ങളും സംഗമത്തിന് ആവേശം പകർന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register