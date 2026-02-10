Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 10:31 AM IST

    നെല്ലിയിൽ തറവാട് കുടുംബസംഗമം

    തലശ്ശേരിയിലെ നെല്ലിയിൽ തറവാട് കുടുംബ സംഗമത്തിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    തലശ്ശേരി: സൈദാർ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ നെല്ലിയിൽ തറവാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പി. മഹമൂദ്, മൂസ നെല്ലിയിൽ, നിസാർ നെല്ലിയിൽ, നൂർ നെല്ലിയിൽ, നൗഷാദ് നെല്ലിയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കുടുംബ മഹിമയും തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പുതുക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി സംഗമം മാറി. കുടുംബത്തിലെ ഉന്നത വിജയികളെ ആദരിച്ചു.

    പ്രഫഷനൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച ഡോ. എൻ. മുഹ്സീന, ഡോ. നേഹ നിസാർ, സി.എ. സൻഹ അസ്‌കർ, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ സഫിയ നെല്ലിയിൽ, സുബൈദ നെല്ലിയിൽ, ഉമ്മർ നെല്ലിയിൽ, സൂറ ഖാലിദ് എന്നിവരെ . ആദരിച്ചു. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ തറവാടിന്റെ പഴയകാല ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും വിനോദ മത്സരങ്ങളും സംഗമത്തിന് ആവേശം പകർന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പാരായണ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    TAGS:Family Reunionkannur
