Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightദേശീയ അംഗീകാര നിറവിൽ...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 7:42 AM IST

    ദേശീയ അംഗീകാര നിറവിൽ കൊളശ്ശേരി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ദേശീയ അംഗീകാര നിറവിൽ കൊളശ്ശേരി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ള​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം

    തലശ്ശേരി: കൊളശ്ശേരി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ അംഗീകാരം. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മികവ് പരിശോധിച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്ന നാഷനൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏജൻസിയുടെ പരിശോധനയിലാണ് 94 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയത്.

    ജില്ല തല യോഗ്യതക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനതല അംഗങ്ങളുടെ പരിശോധനയിലും മികവു പുലർത്തിയതോടെയാണ് കൊളശ്ശേരി സർക്കാർ കേന്ദ്ര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ സംസ്ഥാന അംഗീകാരത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്‌തത് . തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ 94 ശതമാനം മാർക്കും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

    കേന്ദ്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭൗതികസാഹചര്യ വികസനത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, രോഗികളുടെ അഭിപ്രായം, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം, നൽകിവരുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

    ദിവസേന 150 നും 200 നും ഇടയിൽ രോഗികൾ ചികിത്സക്കെത്തുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്കുള്ള ക്ലിനിക് സൗകര്യം, കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ, ടെലിമെഡിസിൻ സേവനങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു.

    കുട്ടിമാക്കൂൽ, മാടപ്പീടിക അർബൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെന്‍ററുകൾ വഴി ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും രോഗികൾക്ക് നൽകിവരുന്നു. നഗരത്തിലെ 32 വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ആശാ വർക്കർമാർ ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Primary Health CenterNational recognition
    News Summary - National Recognition for Kolassery City Primary Health Center
    Similar News
    Next Story
    X