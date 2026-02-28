Begin typing your search above and press return to search.
    Thalassery
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:55 AM IST

    മധ്യവയസ്കനെ അക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികള്‍ക്ക് തടവും പിഴയും

    മധ്യവയസ്കനെ അക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികള്‍ക്ക് തടവും പിഴയും
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ക്വാ​റി​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​രം ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ വി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ മധ്യവയസ്കനെ അ​ക്ര​മി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 17 വ​ർ​ഷ​വും ഒ​രു മാ​സ​വും ത​ട​വും 91,000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ​യും.

    പു​ത്തൂ​ര്‍ ചെ​ണ്ട​യാ​ട് നു​ച്ചി​യാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ എ​ന്‍. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ന്‍(47), ചെ​ണ്ട​യാ​ട് നു​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ പ​ച്ച​ക്കു​ട്ട​ന്‍ എ​ന്ന എം.​കെ ഷി​ജി​ത്ത്(45) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ഷ​ന്‍സ് ജ​ഡ്ജി എം. ​ശ്രു​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ചെ​ണ്ട​യാ​ട് കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​പി ദി​നേ​ശ​നാ​ണ്(58) ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2016 ജൂ​ണ്‍ 30 ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ചെ​ണ്ട​യാ​ട് പാ​ടാ​ന്‍റെ താ​ഴെ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് കേ​സി​നാ​ധാ​ര​മാ​യ സം​ഭ​വം.

    ദി​നേ​ശ​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ര്‍ സൈ​ക്കി​ള്‍ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ര്‍ത്തി കൈ​ക്കും കാ​ലി​നും ത​ല​ക്കും ഇ​രു​മ്പു​വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ കേ​സി​ലെ കൂ​ടി​യ ശി​ക്ഷ​യാ​യ എ​ട്ട് ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി. പി​ഴ സം​ഖ്യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. പാ​നൂ​ര്‍ പൊലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ല്‍ സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ടി.​എം. സു​ധാ​ക​ര​നാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

