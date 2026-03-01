Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightആശുപത്രി...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 1 March 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 10:23 AM IST

    ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു; പലർക്കും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    thalassery
    cancel
    camera_alt

    തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടപ്പോൾ

    തലശ്ശേരി: ജനറൽ ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാർക്കറ്റിലെത്തിയ പലർക്കും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടത്. പുകഞ്ഞു കത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ സമീപത്തെ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയ പലർക്കും ദേഹാസാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവർമാർക്കും പുക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കി.

    ആരാണ് തീയിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. രാവിലെ മീൻ മാർക്കറ്റിലെത്തിയവർക്ക് മാത്രമല്ല, ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കനത്ത പുക വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് മീൻ മാർക്കറ്റിലെത്തിയ ഹോട്ടലുടമ പി.പി രജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsKannur NewsMedical waste
    News Summary - Medical waste burning causes health issues for many
    Similar News
    Next Story
    X