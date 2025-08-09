Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightപൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടും...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:58 AM IST

    പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടും തീ​രാ​തെ ക​ട​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മാ​ലി ക​പ്പ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​പ്പ​ലി​ന്റെ മു​ക​ൾ നി​ല മാ​ത്ര​മേ പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ
    പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടും തീ​രാ​തെ ക​ട​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മാ​ലി ക​പ്പ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ധ​ർ​മ​ടം ക​ട​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മാ​ലി പൊ​ളി​ക്ക​പ്പ​ൽ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ധ​ർ​മ​ടം ക​ട​ലി​ൽ മ​ൺ​തി​ട്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മാ​ലി പൊ​ളി​ക്ക​പ്പ​ൽ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റാ​നാ​യി​ല്ല. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഖ​ലാ​സി​ക​ളും കി​ണ​ഞ്ഞു ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ക​പ്പ​ൽ അ​സ്ഥി​പ​ഞ്ജ​ര​മാ​യി ക​ട​ലി​ൽ ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ള​ളു​ക​യാ​ണ്. തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി​ക്കാ​ര​ൻ സം​രം​ഭ​ക​ൻ മാ​ലി​ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൊ​ളി​ക്കാ​നാ​യി ട​ഗ്ഗി​ൽ കോ​ർ​ത്ത് വ​ടം​കെ​ട്ടി ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പു​റം​ക​ട​ലി​ൽ വ​ടം​പൊ​ട്ടി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ടാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ധ​ർ​മ​ടം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്.

    2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ക​പ്പ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ഴീ​ക്ക​ലി​ലെ സി​ൽ​ക്ക് യാ​ർ​ഡി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച പ​ണി മു​ഴു​വ​ൻ പ​യ​റ്റി​യി​ട്ടും സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ല. ക​ര​യി​ലും ക​ട​ലി​ലും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും നാ​ടി​ന്റെ തു​ണ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന ഖ​ലാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ക​പ്പ​ൽ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. ഖ​ലാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പി​റ​കെ ബ​ലൂ​ൺ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​മാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ദ​ഗ്ദ​രെ​ത്തി. അ​വ​ർ​ക്കും ക​പ്പ​ലി​നെ മ​ൺ​തി​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഏ​റെ എ​ൻ​ജി​ൻ ശ​ക്തി​യു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച് കെ​ട്ടി​വ​ലി​ച്ചു മാ​റ്റാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത ശ്ര​മം. ഇ​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​സാ​ഹ​സ യ​ജ്ഞ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു ബോ​ട്ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ക​പ്പ​ൽ നി​ന്നി​ട​ത്ത് നി​ന്നും ഇ​ള​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ പൂ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ചു ത​ന്നെ തു​ണ്ടം​തു​ണ്ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ട്ടി​യും മു​ട്ടി​യും മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി​യും ക​പ്പ​ലി​ന്റെ മു​ക​ൾ നി​ല​ക​ൾ മു​ക്കാ​ൽ ഭാ​ഗ​വും അ​ട​ർ​ത്തി. പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്രെ​യി​നും വീ​ഞ്ചും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്നും ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു മാ​റ്റി. പ്ര​വൃ​ത്തി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ഴ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ മു​ട​ങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oceanShipwreckdamaged
    News Summary - Mali ship stranded at sea despite being damaged
    Similar News
    Next Story
    X