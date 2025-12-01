Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:00 PM IST

    ഇ​ട​ത് കു​ത്ത​ക​യി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി

    ഇ​ട​ത് കു​ത്ത​ക​യി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി
    ഒ​ന്ന​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ ച​രി​ത്ര പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ. മു​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​ത്-​വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മാ​റി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് കോ​ടി​യേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ല​യി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    കോ​ടി​യേ​രി ല​യി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 52 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി പു​തു​താ​യി വ​ന്ന​തോ​ടെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 53 ആ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ത് ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത് 174 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​മ​ത​ന്മാ​രും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 52 ൽ 37 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യു​ടേ​താ​ണ്-(സി.​പി.​എം -33, സി.​പി.​ഐ -3, ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൻ -1). ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് എ​ട്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന് നാ​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മൂ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം-46, സി.​പി.​ഐ-​അ​ഞ്ച്, എ​ൻ.​സി.​പി-​ഒ​ന്ന്, ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ- ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് 53ൽ 17 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ലീ​ഗി​നും ബാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി 51 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ എ​ട്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

