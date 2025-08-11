Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightThalasserychevron_rightകുഴികൾ നിറഞ്ഞ്...
    Thalassery
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:30 AM IST

    കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് കുട്ടിമാക്കൂൽ-എരഞ്ഞോളി പാലം റോഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ൽ​ന​ട​പോ​ലും സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത വി​ധം റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    collapsed road
    cancel
    camera_alt

    കു​ട്ടി​മാ​ക്കൂ​ൽ - എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പാ​ലം റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: കു​ട്ടി​മാ​ക്കൂ​ൽ-​എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പാ​ലം റോ​ഡി​ൽ യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​രം. റോ​ഡ് നി​റ​യെ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങു​മാ​യി കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. ദി​വ​സേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. ചെ​റു​താ​യി പൊ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഭീ​മ​ൻ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. റോ​ഡ് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും, ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. മ​ഞ്ഞോ​ടി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ത​ല​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​മാ​ക്കൂ​ൽ-​എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി​പ്പാ​ലം റോ​ഡി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്.

    കോ​പ്പാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന ബ​സ് ഉ​ൾ​​െപ്പ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​റോ​ഡ് വ​ഴി​യാ​ണ്. ത​ല​ശ്ശേ​രി-​മാ​ഹി ബൈ​പാ​സി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ല​ബാ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തും ഇ​തു വ​ഴി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​ണി​വി​ടെ.

    കാ​ൽ​ന​ട​പോ​ലും സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത വി​ധം റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​മാ​ക്കൂ​ലി​ൽ റോ​ഡി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​ഴി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ശം തെ​റ്റി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ഴി​യു​ള്ള​ത​റി​യാ​തെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ഴി​യു​ടെ ആ​ഴം അ​റി​യാ​തെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും, ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​റോ​ഡി​ൽ ത​ന്നെ ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്ക​സ് കു​ല​ഗു​രു കീ​ലേ​രി കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ റോ​ഡും ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThalasseriRoad Potholeskannur
    News Summary - Kuttimakul-Eranjoli bridge road filled with potholes
    Similar News
    Next Story
    X