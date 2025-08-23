Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:35 PM IST

    അ​ഭി​മ​ന്യു ഇ​നി മാ​തൃ​ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    അ​ഭി​മ​ന്യു ഇ​നി മാ​തൃ​ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്
    അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നെ​ത്തി​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ കാ​ണാ​താ​യ പ​തി​നാ​ലു​കാ​ര​ൻ അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ തേ​ടി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ​ത്തി. മ​ക​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷം കൊ​ണ്ട്‌ മാ​താ​വ് പി​രീ​ഷ ബോ​സ് ലെ​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ഈ​റ​ന​ണി​ഞ്ഞു. പി​താ​വ് സു​രേ​ഷ് ബോ​സ് ലെ​ക്കും മ​ക​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ഹ്ലാ​ദം അ​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ ര​ണ്ട്‌ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് ബോ​സ് ലെ​യും പി​രീ​ഷ ബോ​സ് ലെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വൈ​കാ​രി​ക മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്‌ ത​ല​ശ്ശേ​രി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ്‌ ഹോം ​സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്‌.

    അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ച്ചു. ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്‌ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലു​ള്ള​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ​ല​തും മാ​റി​ക്ക​യ​റി​യാ​ണ് അ​ഭി​മ​ന്യു ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് ഒ​മ്പ​തി​ന്‌ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യെ ത​ല​ശ്ശേ​രി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വീ​ട് അ​മ​രാ​വ​തി ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ന്ദ്കാ​വ് എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ്‌ കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്‌. മി​സ്സി​ങ്‌ പേ​ഴ്സ​ൻ കേ​ര​ള വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് മു​ഖേ​ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി.

    ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോം ​സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ അ​ഡ്മി​ന്മാ​ർ. കു​ട്ടി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ക​ണ്ട്‌ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ​ഝാർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി ശ​ർ​മ​യാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ട്ടി​യു​മാ​യി വി​ഡി​യോ കാ​ൾ മു​ഖേ​ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. ചൈ​ൽ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​നെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    TAGS:Local Newsmissing boyKozhikode News
