    Thalassery
    Posted On
    4 Nov 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 10:14 AM IST

    കേ​ര​ള ഫ്യു​ച്ച​ർ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഹ​ബ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    കേരളത്തെ വൈജ്ഞാനിക നൂതനത്വ സമൂഹമാക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി
    കേ​ര​ള ഫ്യു​ച്ച​ർ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഹ​ബ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക നൂ​ത​ന​ത്വ സ​മൂ​ഹ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ ഇ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഹ​ക​ര​ണ​രം​ഗ​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ഇ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ചി​ത്രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. കു​സാ​റ്റ് എം.​ബി.​എ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ എ.​ടി. ഷി​ൻ​ജു​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച എ​ൻ.​സി.​സി കാ​ഡ​റ്റ് എ.​പി. യ​ഥു​ൻ, എ​ൻ.​പി.​ടി.​ഇ.​എ​ൽ എ​ലൈ​റ്റ് ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ടി.​ആ​ർ. മാ​ള​വി​ക, വി.​കെ. ദേ​വ​പ്രി​യ, പി.​വി. ദൃ​ശ്യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ഇ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഷം​സീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന​ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് 2.40 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം 1400 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സി. ​സ​വി​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. ശ്രീ​ഷ കോ​ള​ജ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കേ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​വി.​എ. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കേ​ര​ള ഫ്യു​ച്ച​ർ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ഹ​ബ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​നി​ത, എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം കെ.​വി. നി​മി​ഷ, കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എ​ബി ഡേ​വി​ഡ്, മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​പി. രാ​ജീ​വ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് സ്റ്റാ​ഫ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. ടി.​വി. രേ​ഷ്മ, കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ബി. ​അ​രു​ൺ​ജി​ത്ത്, അ​ലു​മ്‌​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​കെ. അ​ന​സ്, പി.​ടി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

