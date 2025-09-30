Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ണ്ണ​പു​രം സ്ഫോ​ട​നം; പ്ര​തി അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​ന് ജാ​മ്യ​മി​ല്ല

    ക​ണ്ണ​പു​രം സ്ഫോ​ട​നം; പ്ര​തി അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​ന് ജാ​മ്യ​മി​ല്ല
    അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്ക്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ക​ണ്ണ​പു​രം കീ​ഴ​റ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു ശേ​ഖ​രം പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ര​സി​ച്ച​ത്. അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്കി​ന്റെ ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ കെ. ​അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യാ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചു​റ്റു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ട​ക്കാ​ടി​ന​ടു​ത്ത് ക​ല്യാ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നേ​രെ എ​റി​ഞ്ഞ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു എ​ത്തി​ച്ച​ത് ഇ​യാ​ളാ​ണ്. സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ഞ്ച് കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. 2016ൽ ​ക​ണ്ണൂ​ർ പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച കേ​സി​ലും ഇ​യാ​ൾ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്നും ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് അ​നൂ​പ് മാ​ലി​ക്ക് വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ത്ത ക​ണ്ണ​പു​രം കീ​ഴ​റ കൂ​ലോ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യി​ൽ ചാ​ലാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷാം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Kannapuram blast; No bail for defendant Anoop Malik
