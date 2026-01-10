Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thalassery
    10 Jan 2026 7:33 AM IST
    തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പിന് ഇനിയും എത്ര കാത്തിരിക്കണം...?
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്നോ​ണം, ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 16511/16512 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ട്രെ​യി​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​വ​രെ നീ​ട്ടി റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല.

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ് ഗ്രേ​ഡ് 3 ക്ലാ​സ് വ​ൺ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി​ട്ടും വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വി​ടെ സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല.

    പ്ര​സ്തു​ത ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​കും. ബാം​ഗ​ളൂ​രൂ-​ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ മാ​നേ​ജ​ർ മ​ധു​ക​ർ റൗ​ട്ടി​ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

