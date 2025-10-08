Begin typing your search above and press return to search.
    Thalassery
    date_range 8 Oct 2025 12:58 PM IST
    date_range 8 Oct 2025 12:58 PM IST

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി; ഹോ​ട്ട​ലി​ന് 5,000 രൂ​പ പി​ഴ

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി; ഹോ​ട്ട​ലി​ന് 5,000 രൂ​പ പി​ഴ
    ത​ല​ശ്ശേ​രി എ.​വി.​കെ നാ​യ​ർ റോ​ഡി​ലെ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത്

    ത​ള്ളി​യ മാ​ലി​ന്യം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ ഹോ​ട്ട​ലി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം 5,000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. എ.​വി.​കെ നാ​യ​ർ റോ​ഡ് മു​ജാ​ഹി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് പി​റ​കു​വ​ശ​ത്താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ കൈ​ര​ളി ഹോ​ട്ട​ലി​നാ​ണ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ള്ളി​യ ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​ലി​ന്യം സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യെ​കൊ​ണ്ട് തി​രി​ച്ചെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ മു​ക്ത കേ​ര​ളം കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​രു​ട്ടി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ വീ​ണ്ടും മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും വീ​ണ്ടും കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ സി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​ജി​ന, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Hotel fined Rs 5,000 for dumping garbage in public place
